«Рубин» проиграл «Спартаку» в Москве

19:45, 11.05.2026

Прервалась 9-матчевая серия без поражений

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» проиграл «Спартаку» в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 1:2. Игра прошла в Москве.

Таким образом, у казанцев прервалась 9-матчевая серия без поражений.

В составе москвичей забили Кристофер Ву и Пабло Солари, у «Рубина» мяч на счету Александара Юкича.

17 мая «Рубин» в заключительном матче сезона примет «Пари-НН». Начало — в 18:00.

Денис Петров

