«Рубин» проиграл «Спартаку» в Москве
Казанский «Рубин» проиграл «Спартаку» в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 1:2. Игра прошла в Москве.
Таким образом, у казанцев прервалась 9-матчевая серия без поражений.
В составе москвичей забили Кристофер Ву и Пабло Солари, у «Рубина» мяч на счету Александара Юкича.
17 мая «Рубин» в заключительном матче сезона примет «Пари-НН». Начало — в 18:00.
