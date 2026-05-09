Анвар Гатиятулин: «У нас есть возможность побороться за ту цель, к которой мы шли»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов перед первой игрой финала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». Его слова приводит корреспондент «Реального времени».



— С праздником вас. Какие у вас эмоции перед финальной серией?

— Всех с праздником, с Днем Великой Победы. Мы готовимся, сейчас у нас самый важный и ответственный отрезок сезона. Мы проделали большой путь, получили опыт и с этим опытом двигаемся.

— Можно ли сказать, что открытые тренировки для болельщиков — новая победная традиция?

— Болельщики всегда дают дополнительные эмоции и энергию. Мы даже перед серией с Магнитогорском с тренерским штабом шутили: может, каждую тренировку делать открытой? Здесь хорошая атмосфера — ребята подходят серьезно.

— У «Ак Барса» была длительная пауза без игр, у «Локомотива» значительно меньше. Сыграет ли это какую-то роль?

— Это финал — любой из факторов может стать решающим.

— Следили ли за серией «Локомотива»?

— Мы готовились по своему плану и ждали соперника. Узнали — показали видео ребятам.

— Для вас это первый финал в карьере. Какие чувства на душе?

— Когда я еще работал с «Трактором» 2000 года рождения, то у нас был финал «Кубка Газпром нефти» против «Локомотива». По эмоциям это было сопоставимо с победой на Олимпиаде — можете даже спросить у Алексея Пустозерова, он в том матче забил два гола. Вроде у соперника играл Исаев.

Сейчас мы прошли длинный путь — у нас есть возможность побороться за ту цель, к которой мы шли.

— Стиль «Локомотива» схож со стилем «Ак Барса»?

— В чем-то да, есть схожие моменты. Но фокус будет на нашей игре.

— Семен Терехов, Артур Бровкин, Денис Комков и Радэль Замалтдинов отправятся с вами в Ярославль или останутся в расположении «Нефтяника»?

— Мы должны быть готовы к разным сценариям. В атаке есть Семен Терехов и Вова Алистров. Артур Бровкин много за нас играл, Радэль играет 13-м нападающим, он знает свою роль, Денис Комков — 5-й «центр». Они должны быть с нами. Если потребуются изменения в составе, то они будут готовы.

— Эксперты считают, что главный раздражитель для «Ак Барса» — это Радулов. Будут ли какие-то персональные задания против него?

— У соперника много сильных сторон. Акцентируем внимание, чтобы лучше использовать свои активные отрезки. Если же инициатива переходит к сопернику, то нужно вовремя переключаться.

— Сильно ли пришлось корректировать план подготовки, когда узнали, что до Ярославля придется добираться на поезде?

— Нет. Такие обстоятельства, мы приняли решение, что поедем на поезде. Вечером сядем в Казани — утром будем в Ярославле. Днем у нас запланирована тренировка, а дальше все по плану.

— Нет ли мандража у игроков, которые в финале никогда не играли?

— Мандража нет. Мы были в разных ситуациях, по-разному складывались серии. В предыдущих сериях приходилось включать волевые качества. Да, по счету они получились примерно равными, но по накалу все было «от ножа».

— Почему у «Ак Барса» не получается игра в меньшинстве?

— Рецепт один — разбирать и проводить эти отрезки более концентрированно.

Первые два матча финала пройдут 11 и 13 мая в Ярославле, затем соперники переберутся в Казань.

Евгений Романов