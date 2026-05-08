Артига: «Если бы Карседо работал с начала сезона, то «Спартак» боролся бы за чемпионство»

Рулевой «Рубина» высоко оценил главного тренера московского клуба

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о рулевом «Спартака» испанце Хуане Карседо. Московский клуб назначил рулевого в зимний перерыв.

По словам Артиги, «красно-белые» могли рассчитывать на борьбу за чемпионство, если бы назначили Карседо главным тренером перед началом сезона.

— Я надеюсь, что нас ждет очень качественный матч друг против друга. «Рубин» и «Спартак» — это две команды, которые сделали сильный рывок весной, показав отличную динамику. А что касается Карседо, то да, мы знакомы, я знаю методику его работы. Это отличный тренер. И я думаю, что если бы он работал в «Спартаке» с начала сезона, то сейчас команда боролась бы за чемпионство. Также мы с ним пересекались, поскольку работали в одном холдинге, тогда я тренировал «Родину», а он — кипрский «Пафос». У этих клубов один владелец, — цитирует Артигу корреспондент «Реального времени».

«Спартак» под руководством Карседо занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Московская команда отстает от третьего места на два очка, от первой строчки — на 15.

В 29-м туре «Спартак» примет в Москве казанский «Рубин», игра состоится 11 мая в 17:30 мск. Казанцы идут в турнирной таблице седьмыми с отставанием от «красно-белых» на шесть очков.

Зульфат Шафигуллин