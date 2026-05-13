УНИКС готовится к встрече с «Зенитом» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Предыдущая игра завершилась овертаймом и победой казанцев

В казанском «Баскет-холле» состоится второй матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом». Первая встреча, прошедшая также в Казани, завершилась победой хозяев со счетом 107:104 в овертайме. Вторая игра пройдет 13 мая в 19:00 мск.

В прошлом матче успех казанской команды во многом обеспечили точные трехочковые броски — процент реализации достиг 48% (16 попаданий из 33 попыток). Главным трехочковым броском стал спасительный мяч Дмитрий Кулагина: капитан команды при счете 87:90 не в пользу казанцев за 9 секунд до конца матча забросил «трешку» и вывел команду в овертайм. Подробнее об игре — в материале «Реального времени».

Особо отличились лидеры команды: форвард Дишон Пьер установил личный рекорд результативности в лиге, набрав 27 очков, а Джален Рейнольдс показал высокую эффективность, собрав коллекцию из 23 очков, 7 подборов и 3 блок-шотов. У гостей яркими были Лука Шаманич (28 очков) и Георгий Жбанов (23 очка), которые обеспечили почти половину результативности команды.

На предстоящий матч обе команды подходят в оптимальном составе, за исключением травмированных Элайджи Стюарта (УНИКС) и Исмаэля Бако («Зенит»).



