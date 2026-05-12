Франк Артига: «У «Спартака» высокий уровень исполнителей»

Наставник казанского клуба о силе «Спартака» под руководством Карседо и характере своих подопечных

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал итоги встречи со «Спартаком». Казанская команда уступила «красно-белым» со счетом 1:2.

— Можно сказать, что ключевым фактором стали проигранные единоборства?

— У «Спартака» высокий уровень исполнителей. Это можно нивелировать за счет единоборств. Иногда мы показывали это в других матчах с такими большими соперниками. Но сегодня мы вышли с некой боязнью.



— Это самый сложный матч для вас в «Рубине»?



— Матч против «Спартака» был очень сложным, но мы понимали это еще и до начала игры. Одно дело, когда ты готовишь план на игру против такой команды, как «Балтика», где тактический рисунок достаточно предсказуем. А другое дело, когда готовишь план на игру против «Спартака». У красно-белых множество тактических вариантов, они не используют какую-то одну четкую структуру, действия команды меняются в зависимости от того, как проходит матч. Убежден, что такой «Спартак», который мы увидели сегодня, должен бороться за чемпионство. Но нельзя девальвировать ценность сезона, который провела «Балтика».



— Что вы сказали команде в перерыве матча?

— В первом тайме команда была скована. Может быть, боязнь была вызвана скоростями соперника, именем соперника. Была значительная разница между тем, как мы вышли на этот матч и как на другие матчи до этого. Ребята провели невероятную работу, и та удачная серия, которую мы показали до сегодняшнего матча, — это фантастика. Ребятам я сказал, что они достойны того, чтобы вознаградить себя сегодня хорошим матчем. Не должно быть напряжения, ведь они ничего не теряют. Говорили об этом в начале матча и в перерыве. После матча я сказал, что мы должны поработать неделю и порадовать болельщиков в последнем матче сезона качественной игрой.

— Вы хотите, чтобы «Рубин» играл так же, как «Спартак»?

— Мне очень нравится, как играет «Спартак». Это современный футбол, и у «Спартака» нет привязки к структуре. Команда играет в гибридные схемы. Отправная точка команды — это футбол, игра с мячом. Это современный, передовой футбол — так играют выдающиеся европейские команды. Мы все это понимали и готовились к этому матчу. Но чтобы все эти качества соперника нивелировать, нужно было показать гораздо больше.

— Есть ли осадок от того, что «Рубин» выпал из борьбы за шестое место?

— Мы хотели взять очки, хотели остаться к гонке за шестое место до последнего тура. Ребята молодцы еще и в том, что наверстали очки от шестого места. Мы следили за результатом параллельного матча ЦСКА с «Нижним Новгородом», и результат нас расстроил. Но я благодарен ребятам за всю самоотдачу и великолепный отрезок, который они провели, — цитирует Франка Артигу пресс-служба «Рубина».

Следующий матч в РПЛ казанский клуб проведет 17 мая против «Пари НН» дома. Эта встреча станет заключительной в нынешнем сезоне для «Рубина».

Евгений Романов