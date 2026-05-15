Экс-игрок «Рубина» заплатил залог за Андрея Ермака в 30 млн гривен

Бывший тренер сборной Украины и чемпион России в составе казанского «Рубина» Сергей Ребров внес залог в размере 30 миллионов гривен (около 49,8 миллиона рублей) за арестованного экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ. Ранее экс-главу офиса Зеленского Ермака отправили под арест с залогом 140 млн гривен.

На данный момент для освобождения Ермака собрано около 35 миллионов гривен из необходимых 140 миллионов. Известно, что между Сергеем Ребровым и Андреем Ермаком существуют давние дружеские отношения — у них общий кум. Их знакомство подтверждается тем, что Ермак присутствовал на свадьбе Реброва в 2016 году.

RT сообщает, что после ареста Андрей Ермак провел ночь в СИЗО, находясь в VIP-камере. Он был задержан по подозрению в причастности к легализации 460 миллионов гривен, полученных преступным путем при строительстве элитного жилья в Киевской области. По версии следствия, в 2021—2022 годах он обсуждал с дизайнером обустройство особняка, а финансирование работ скрывалось с помощью наличных средств.



Наталья Жирнова