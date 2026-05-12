Лидер сборной России по прыжкам на батуте заявил о необходимости зала для тренировок в Татарстане

Сейчас в республике батутисты тренируются в СК «Олимпийский» в Набережных Челнах

Призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте Кирилл Козлов заявил о необходимости отдельного зала для тренировок батутистов в Татарстане. Об этом лидер сборной России рассказал в интервью «Реальному времени».

— Я уже говорил на встрече в Минспорта, что нам не хватает собственного зала для тренировок. Нам приходится выезжать на сборы в другие регионы, где мы поднимаем форму, улучшаем результат, а потом возвращаемся домой, и у нас эти тренировочные результаты падают. У нас нет постоянной, какой-то одной формы подготовки. Мы домой приезжаем — снижаем нагрузку, потому что недостаточно места, высоты потолков, даже элементарно страховки. Надо понимать, когда у тебя мало места, ты начинаешь поджимать прыжки. Это ограничивает тебя не только извне, но и психологически. В просторном зале ты даже чувствуешь себя свободнее, — сказал Козлов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

В Министерстве спорта Татарстана сообщили, что уже взяли в работу заявку спортсменов. На сегодняшний день батутисты республики занимаются в СК «Олимпийский» в Набережных Челнах.

Зульфат Шафигуллин