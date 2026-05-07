Два игрока казанского «Ак Барса» признаны КХЛ лучшими в полуфинале плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина. В список вошли два хоккеиста казанского «Ак Барса».

Лучшими игроками полуфинала Кубка Гагарина признаны вратарь Никита Серебряков («Авангард»), защитник Митчелл Миллер («Ак Барс»), нападающий Максим Шалунов («Локомотив») и новичок-защитник Степан Терехов («Ак Барс»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в прошедшем раунде плей-офф КХЛ было сыграно 12 матчей со средней результативностью 5,42 шайбы за игру, с участием 90 хоккеистов (6 вратарей, 30 защитников и 54 нападающих).

Митчелл Миллер в противостоянии с «Металлургом» набрал 5 (0+5) очков с показателем полезности «+3», также сделал два силовых приема, 10 блокированных бросков, один отбор шайбы и один перехват.

Степан Терехов второй раунд подряд признается лучшим новичком плей-офф КХЛ. Защитник «Ак Барса» в серии с «Металлургом» очков не набрал и завершил с показателем полезности «+3». При среднем игровом времени в 17 минут и 5 секунд, хоккеист сделал семь блокированных бросков, один отбор шайбы и один перехват.

Зульфат Шафигуллин