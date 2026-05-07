Министр спорта Татарстана: «Если нам завтра скажут провести летнюю Олимпиаду, мы ее проведем»
Глава ведомства считает, что республика обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения Олимпийских игр
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что республика имеет все ресурсы для проведения Олимпийских игр.
— Сегодня мы лидеры по количеству ледовых арен, бассейнов, уникальных сооружений. Если нам завтра скажут: проведите летнюю Олимпиаду, мы ее проведем. У нас все для этого есть. Самое основное сейчас — наладить коммуникацию со всеми нашими партнерами, вернуть спортсменов на международную арену. У нас 80 человек входят в сборные России по летним видам спорта. Моя мечта, чтобы все они попали в сборную страны на Олимпиаду 2028 года, — поделился Леонов.
В 2013 году Татарстан провел XXVII Всемирную летнюю Универсиаду, в 2018-м в Казани состоялись несколько матчей чемпионата мира по футболу. В 2024 году в столице республики прошли Спортивные игры стран БРИКС.
В конце апреля Татарстан в четвертый раз подряд был признан лучшим спортивным регионом России.
