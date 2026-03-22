УНИКС победил «Енисей» без Рейнольдса, Шведа и Ли
Эта победа стала для казанцев 28‑й в текущем сезоне при пяти поражениях
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 87:73. Игра прошла на домашней арене команды — в «Баскет‑холле».
Эта победа стала для казанцев 28‑й в текущем сезоне при пяти поражениях. «Енисей», в свою очередь, потерпел 21‑е поражение при 13 победах и остается на восьмой строчке турнирной таблицы.
Лидерами казанцев стали Маркус Бингэм (22 очка, 9 подборов и 5 перехватов), Андрей Лопатин (16 очков и 5 подборов), Денис Захаров (14 очков), Тай Брюэр (12 очков и 5 подборов), Дмитрий Кулагин (12 очков, 5 подборов и 6 передач).
У «Енисея» лучшими игроками стали:
- Доминик Артис: 17 очков, 5 подборов и 5 передач;
- Данила Тассич: 16 очков и 8 подборов;
- Дмитрий Санько: 16 очков и 7 передач;
- Мэтт Коулмэн: 11 очков.
Стоит отметить, что в этом матче УНИКС выступал не в полном составе. На площадке отсутствовали Джален Рейнольдс, Алексей Швед и Пэрис Ли. Последний получил травму в последнем выездном матче против «Пармы».
Следующая игра УНИКСа пройдет также в родных стенах: 29 марта команда встретится с «Локомотивом‑Кубанью».
