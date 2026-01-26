В Казани назначен генеральный консул Индии им стал Джейсундхар Д
Генеральное консульство Индии в Казани было открыто в дистанционном формате 19 ноября 2025 года из Москвы
Джейсундхар Д. занял пост генерального консула Индии в Казани. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в Представительстве МИД России в городе Казани.
Напомним, что генеральное консульство Индии было открыто в дистанционном формате 19 ноября 2025 года из Москвы.
В настоящее время продолжается процесс обустройства дипломатического представительства, включая поиск подходящего помещения для размещения консульства.
Напомним, что на итоговой коллегии агентства инвестразвития Татарстана Индию, наравне с Китаем назвали основными экономическими партнерами России.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в конце 2025 года раис Татарстана Минниханов оценил перспективы взаимодействия с Индией, обратив особое внимание на растущие возможности сотрудничества в различных областях. Глава региона подчеркнул значимость Индии как важного партнера.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».