В Казани назначен генеральный консул Индии им стал Джейсундхар Д

09:33, 26.01.2026

Генеральное консульство Индии в Казани было открыто в дистанционном формате 19 ноября 2025 года из Москвы

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Джейсундхар Д. занял пост генерального консула Индии в Казани. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в Представительстве МИД России в городе Казани.

Напомним, что генеральное консульство Индии было открыто в дистанционном формате 19 ноября 2025 года из Москвы.

В настоящее время продолжается процесс обустройства дипломатического представительства, включая поиск подходящего помещения для размещения консульства.

Напомним, что на итоговой коллегии агентства инвестразвития Татарстана Индию, наравне с Китаем назвали основными экономическими партнерами России.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в конце 2025 года раис Татарстана Минниханов оценил перспективы взаимодействия с Индией, обратив особое внимание на растущие возможности сотрудничества в различных областях. Глава региона подчеркнул значимость Индии как важного партнера.

Дмитрий Зайцев

