Минтимер Шаймиев: «Идем дальше по нашему выбранному пути — служения многонациональному народу Татарстана»

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ — о роли Фарида Мухаметшина в истории республики

Фото: скриншот видео интервью

На этой неделе председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, возглявший его почти 30 лет, покинул пост. Он занял должность почетного председателя Госсовета Татарстана, что позволит ему и дальше принимать активное участие в политической жизни республики. Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шарипович Шаймиев в интервью программе «7 дней» на телеканале ТНВ поделился: «Мое пожелание Фариду Хайрулловичу — здоровья и дальнейших успехов, и ни в коем случае не останавливаться! Скажу по своему опыту: сейчас перед ним открывается прекрасная возможность реализовать то, о чем давно мечтал, чему до сих пор не хватало времени. Нам всем, конечно, совершенно очевидны его знания и мудрость, его слово, основанное на многолетнем и бесценном опыте жизни, всегда востребовано и должно использоваться для успешного развития родной республики». «Реальное время» приводит полную расшифровку интервью Минтимера Шариповича.

«Фарид Хайруллович оказался одним из самых подготовленных людей для парламентской деятельности»

У татар есть мудрая пословица: «Юлга чыксаң — юлдашың синнән яхшырак булсын». По-русски звучит примерно так: «Собираясь в дорогу, выбирай попутчика лучше себя». Согласно этой пословице, в начале девяностых годов, когда в стране начиналось непростое перестроечное время, республика вступила на путь борьбы за расширение своих прав и полномочий, было крайне важно выбрать того, кто пойдет рядом с нами по этому тернистому и ответственному пути. Думаю, мы не ошиблись тогда, выбрав соратника Фарида Хайрулловича Мухаметшина.

Должен сказать, это был исторический выбор. Получается, что мы с ним идем вместе по жизни вот уже более трех десятков лет. 35 лет назад, в июле 1991 года, в связи с избранием 12 июня 1991 года президентом Республики Татарстан я, приняв присягу, официально вступил в новую должность, а вместо себя на должность председателя Верховного совета республики предложил работавшего в то время заместителем председателя Совета Министров, прошедшего хорошую школу партийных и советских органов, молодого и энергичного Фарида Мухаметшина. Его избрали на новой альтернативной основе с бурными дебатами, тайным голосованием, большинством голосов депутатов. Судьба распорядилась так, что именно ему предстояло в нашей единой команде принимать ответственные решения, судьбоносные для республики и страны.

Как показала жизнь, Фарид Хайруллович оказался одним из самых подготовленных людей для парламентской деятельности. Безусловно, парламент, то есть законодательный орган, был и в советское время. Мы все прекрасно помним корифеев, зрелых политических деятелей, достойных людей. Это Фасеев Камиль Фатыхович, Батыев Салих Гилимханович, Закиев Мирфатых Закиевич, Мустаев Шамиль Асгатович и другие. Но они работали относительно в спокойное время, я бы сказал. В отличие от них Фариду Мухаметшину приходилось молниеносно адаптироваться к быстро меняющейся ситуации в обществе.

«Он аргументированно разъяснил нашу позицию и сумел противостоять разного рода недружелюбным нападкам»

За годы работы Фарида Хайрулловича во главе парламента было очень много сложных исторических моментов, когда ему приходилось отстаивать позиции республики на всех уровнях, в том числе и на международном. Ему было непросто, но он прошел такую мощную закалку, которой хватало на все последующие годы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Готовясь к этому интервью, я вспомнил один интересный случай, который, как мне кажется, ярко раскрывает выдержку и стойкость Фарида Хайрулловича. Как известно, 21 марта 1992 года в республике состоялся референдум о статусе Татарстана, проведение которого федеральный центр не одобрял. 19 марта Фарид Хайруллович выступил на сессии Верховного совета РСФСР. Он в очередной раз доводил до руководства страны цели предстоящего референдума.

Время было горячее. Вся страна следила за развитием событий, что ни день искали новые подробности о нашем референдуме. Так вот, 19 марта состоялся как бы открытый суд Верховного совета России. На трибуне стоял Фарид Хайруллович Мухаметшин, председатель Верховного совета республики. Большого опыта парламентской борьбы на таком уровне у него еще не было, однако он аргументированно разъяснил нашу позицию и сумел противостоять разного рода недружелюбным нападкам. Разговор был тяжелый, но на него сильно давили, требовали срочно созвать Верховный совет республики и принять решение о его отмене. Это накануне референдума, но он выстоял. Это было очень важно для нас, поэтому мы весь президиум нашего Верховного совета ждали до глубокой ночи, чтобы посмотреть по телевидению запись этого заседания и увидеть все, как было.

«Был рожден для этой миссии»

Я уже неоднократно говорил: Фарид Хайруллович — один из лучших парламентариев страны. Думаю, он и был рожден для этой миссии. У него есть мощный прирожденный дар убеждения, а это самое главное в его деятельности. За 30 лет работы под его руководством Государственный Совет Республики Татарстан доказал свою жизнеспособность и готовность ответить любым вызовам времени.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Было время, когда мы назначили его премьер-министром республики, но потом попросили снова вернуться в парламент, так как этого требовала тревожная ситуация тех лет.

Я хочу поблагодарить Фарида Хайрулловича за многогранный добросовестный труд во благо Татарстана, за многолетнее сотрудничество и взаимопонимание. Огромная благодарность его замечательной семье, всегда поддерживающей и понимающей его прекрасной супруге и верной спутнице жизни уважаемой Луизе Акрамовне, детям и внукам. Бик зур рәхмәт сезгә барыгызга.

Мое пожелание Фариду Хайрулловичу — здоровья и дальнейших успехов, и ни в коем случае не останавливаться! Скажу по своему опыту, сейчас перед ним открывается прекрасная возможность реализовать то, о чем давно мечтал, чему до сих пор не хватало времени. Нам всем, конечно, совершенно очевидны его знания и мудрость, его слово, основанное на многолетнем и бесценном опыте жизни, всегда востребовано и должно использоваться для успешного развития родной республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поэтому депутаты избрали его почетным председателем Государственного Совета республики. Так что, дорогой Фарид Хайруллович, идем дальше по нашему однажды выбранному пути — служения многонациональному народу Татарстана.