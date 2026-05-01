Объем отгруженных товаров собственного производства Татарстана достиг почти 1,5 трлн рублей

Наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства — 1,1 трлн рублей за первый квартал 2026 года

Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России» за первый квартал 2026 года. Согласно ему, объем отгруженных товаров собственного производства Татарстана достиг уже 1,4 трлн рублей.

Наибольшая доля товаров приходится на обрабатывающие производства — 1,1 трлн рублей, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года — 1 трлн рублей за январь — март 2025 года.

Еще 182 млрд рублей приходится на добычу полезных ископаемых (в республике этот показатель считается в контексте нефтедобычи), что почти на четверть меньше аналогичного периода — эта доля покрывает 73% от доли января — марта 2025 года. Причем тенденция к спаду наблюдается уже несколько месяцев. В прошлой отчетности этот показатель был почти вдвое меньше аналогичного периода.

Еще 80 млрд — обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха. Напомним, что в Татарстане тарифы в энергетической сфере выросли на 137,5% за последние 5 лет.

16 млрд рублей в республике пришлось на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений. Это на 7,7% больше, чем в тот же период 2025 года.

Наталья Жирнова