Строительство центра беспилотных авиационных систем в Татарстане должно завершиться к концу июня 2026 года

Ранее стало известно, что на эти цели республика получит более 2 миллиардов рублей

Общий срок завершения работ, ввода в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет центра беспилотных авиационных систем — 30 июня 2026 года. Это следует из документов на сайте госзакупок.

Согласно документам, управляющая компания будущего промышленного парка, на территории которого разместится НПЦ — ООО «Унипарк», получит 1,8 млрд рублей на строительство объекта.

В конце февраля стало известно, что работы уже начались, а, согласно данным сайта госзакупок, на проектирование инженерных сетей водоснабжения и водоотведения выделят 978,2 тыс. рублей. Заказчиком выступает МУП «Водоканал».

Наталья Жирнова