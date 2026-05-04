В Госавтоинспекции Казани напомнили об ограничении движения 4 и 7 мая

В понедельник, 4 мая, а также в четверг, 7 мая, в Казани перекроют Право— и Лево-Булачную, Профсоюзную и Ташаяк. Ограничения будут действовать с 16:00 до 23:30, напомнили в Госавтоинспекции города.

Объезд предусмотрен по ул. Батурина, Саид-Галеева, Чернышевского и другим.

Водителям советовали соблюдать требования дорожных знаков, светофоров и сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что парад Победы в Казани пройдет без техники.

Никита Егоров