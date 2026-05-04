Глава Менделеевского района представил новых руководителей

Советником главы района по взаимодействию с ветеранами боевых действий и патриотическому воспитанию назначили подполковника запаса

Советником главы Менделеевского района по взаимодействию с ветеранами боевых действий и патриотическому воспитанию назначили подполковника запаса Сергея Залуженко. Его и других новых руководителей представил коллективу глава муниципалитета Роберт Искандаров на «деловом понедельнике».

Сергей Залуженко родился 4 февраля 1965 года. Проходил военную службу на Дальнем Востоке, в Республике Афганистан, в пустыне Каракум, на Чукотке, а также в военкоматах Татарстана. Последние 10 лет он занимал должность военного комиссара Менделеевского района.

За службу и трудовые заслуги награжден госнаградами Минобороны России, госнаградой Татарстана за доблестный труд, а также медалью «За заслуги перед Менделеевским районом РТ».

Руководителем Менделеевского местного отделения Татарстанского реготделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» назначили Софью Никитину.

Она родилась 3 августа 2006 года, обучается в К(П)ФУ на юрфаке по направлению «Правоведение и правоохранительная деятельность». Имеет опыт работы в сфере коммуникаций, с июня прошлого года работает пресс-секретарем Менделеевского района.

Искандаров пожелал новым руководителям успешной и продуктивной работы на занимаемых должностях.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Сергей Кожевников.

Никита Егоров