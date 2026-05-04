В Татарстане создали организационный комитет по подготовке саммита Россия — АСЕАН

В задачи и обязанности членов комиссии входит разработка и утверждение плана подготовки и проведения саммита

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании в республике оргкомитета по подготовке и проведению саммита Россия — АСЕАН. Напомним, что мероприятие проведут в Казани с 17 по 19 июня.

Согласно документу, в задачи и обязанности членов комиссии входит разработка и утверждение плана подготовки и проведения саммита, контроль за выполнением мероприятий, мониторинг целевого использования средств, а также внесение предложений по организации взаимодействия всех задействованных структур. Решения будут принимать на заседаниях, проводимых по мере необходимости.

Также кабинету министров республики поручили организовать отдельный оперштаб, сформировать рабочие группы по ключевым направлениям подготовки, в том числе инфраструктуре, организации мероприятий, взаимодействию с федеральными структурами и другие блоки.

Среди членов комиссии комитета — Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин, зампремьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, руководитель администрации раиса Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что документ о создании данного оргкомитета проходит антикоррупционную экспертизу.

Никита Егоров