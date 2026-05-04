В Казани за год количество ДТП снизилось на 4,8%, а число погибших — на 15%

Основная причина смертей в ДТП в городе — наезд на пешеходов

В Казани в 2025 году зафиксировано 1 217 ДТП. Это на 4,8% меньше, чем в 2024-м. В авариях ранено 1 456 человек, или на 4% меньше, чем в прошлом году. Снизилось в столице Татарстана и число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а именно на 15%, до 32 граждан. Такую статистику представили на «деловом понедельнике».

Как рассказал замруководителя исполкома города по вопросам транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров, основная причина смертей в ДТП в городе — наезд на пешеходов. Он призвал горожан внимательнее относиться к требованиям дорожной безопасности.

Подробнее о том, какие меры помогут снизить аварийность на дорогах, при чем здесь уровень подготовки водителей, каким образом сотрудники ГИБДД дисциплинируют водителя и почему никто не хочет идти служить инспектором, рассказал эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в интервью «Реальному времени».

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2025 году произошло 277 ДТП с участием мототранспорта. В результате происшествий погибло 17 человек и 305 участников ранены. О том, почему мотоцикл опаснее автомобиля, из-за чего на питбайках нельзя ездить по дорогам общего пользования, какие водители мототехники чаще нарушают ПДД, и в целом о падении культуры вождения в республике рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.

Никита Егоров