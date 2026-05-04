Председатель Госсобрания Башкирии Толкачев умер в возрасте 73 лет

Председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев умер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного собрания.

— Да, [умер], — приводится ответ собеседника агентства в материале.

Толкачев родился 1 марта 1953 года. Он занимал упомянутый пост 27 лет: с 12 апреля 1999 года по 4 мая 2026 года. Свой карьерный путь политик начал в 1970 году с подручного сварщика труб на Кузнецком металлургическом комбинате. Затем служил в армии, а спустя четыре года после дембеля занимал руководящие должности в системе МВД России.

В 1996 его назначили начальником Уфимского юридического института МВД РФ, а в 1999-м — депутатом Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан второго, третьего созывов, председателем Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

