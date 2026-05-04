Татарстан оказался в лидерах среди регионов России по динамике зарплат

Через 6,2 года половина населения республики будет зарабатывать 200 тыс. рублей

Татарстан занял третье место среди регионов России по динамике зарплат. По предварительным подсчетам, через 6,2 года почти половина населения республики будет получать зарплату 200 тыс. рублей и более, пишет РИА «Новости».

На первом месте в данном топе — Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого будут иметь упомянутый доход через 5,7 года. На втором месте расположилась Чукотка (через 5,8 года).

В топ-5 также попали Магаданская область (через 6,3 года) и Ханта-Мансийский автономный округ — Югра (через 7 лет). При этом Москва в этом списке оказалась лишь на 22-м месте (через 7,9 года), а Санкт-Петербург — на 43-м (через 8,8 года).

В аутсайдерах рейтинга оказались Ингушетия, Чеченская Республика и Республика Дагестан. В этих регионах жители придут к доходу в 200 тыс. рублей и более через 22,1, 19,1 и 15,6 года соответственно.

Никита Егоров