На въезде в Казань со стороны аэропорта образовалась пробка протяженностью 3 км
На Оренбургском тракте, на въезде в Казань со стороны аэропорта, в первый рабочий день мая собралась пробка протяженностью три километра. Причиной затора стали дорожные работы, следует из данных «Яндекс.Карт».
Еще пробки наблюдаются на ул. Н. Ершова, Сибирском тракте и на ул. Гвардейской. Движение затруднено и на ул. Центральной в поселке Салмачи, а также на Вознесенском и Мамадышском трактах.
Дорожную ситуацию в городе сервис оценил в 5 баллов (иными словами, сильных заторов не наблюдается).
