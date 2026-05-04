Беляев назвал дату завершения отопительного сезона в Нижнекамске

Также в районе планируют заменить инженерные коммуникации и сети горячего водоснабжения

В Нижнекамске батареи отключат 5 мая. Дату завершения отопительного сезона озвучил глава района Радмир Беляев. Ранее срок отключения отопления в районе два раза переносили.

— Поручаю с завтрашнего дня отопительный сезон в Нижнекамске завершить. Сегодня необходимо принять соответствующие документы и приступить к завершению отопительного сезона с 5 мая 2026 года, — сказал он.

Беляев подчеркнул, что погода в районе наладилась. Отметим, что сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса.

Выступающий также отметил, что в районе продолжают благоустраивать дворы. Работы ведутся в рамках программы «Наш двор». Планируется также заменить инженерные коммуникации и сети горячего водоснабжения и отопления в домах, расположенных в районе.

Ранее Беляев сообщил, что в Нижнекамском районе Татарстана перевыполнили годовой план по вводу жилья.

Никита Егоров