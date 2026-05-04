В казанском аэропорту задерживаются 12 рейсов на вылет и прилет

Некоторые самолеты перенесены на три часа

В казанском аэропорту задерживаются пять рейсов на вылет и семь на прилет.

Согласно данным онлайн-табло «стоянки воздушных судов», самолет в Санкт-Петербург перенесен на 12:05, а рейс в Стамбул вылетит из столицы Татарстана почти на три часа позже, чем планировалось, а именно в 14:25. Рейс в Сочи отправится в 13:35, а в Самарканд — в 16:30. Самолет в Иркутск задержан на 1 час 45 минут (вылет запланирован на 01:05). Помимо этого, отменены два рейса в Анталью.

Перенесен на два часа и рейс из Худжанда. Самолет прилетит в Казань в 10:55. Рейс из Саньи приземлится в столице республики в 10:30, а из Питера — в 13:20 вместо 10:45. Опоздает на час «воздушное судно» из Екатеринбурга, прилет ожидается в 12:40. Еще перенесен прилет рейса Москва — Казань — на 13:15. Самолет из Самарканда прибудет в 15:30. Существенно задерживается и вечерний рейс из Стамбула, который прибудет почти на три часа позже ранее запланированного времени, а именно в 00:45.

Никита Егоров