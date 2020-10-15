ООО ЧОП Кеннард
Общая информация
Основным направлением компании является предоставление услуг по физической и пультовой охране жилых и нежилых объектов расположенных на территории Республики Татарстан различных форм собственности: офисных и производственных помещений, магазинов, строительных объектов, складов, квартир и коттеджей.
ЧОП создано в 1997 году.
Руководитель — Нигматуллин Ринат Фаридович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул.Гоголя 1/35
- Телефон: (843) 537-84-98
- Email: info@kennard.ru
- Сайт: http://kennard.ru/
Дата последнего обновления: 15.10.2020