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ООО ЧОП Кеннард

Общая информация

Основным направлением компании является предоставление услуг по физической и пультовой охране жилых и нежилых объектов расположенных на территории Республики Татарстан различных форм собственности: офисных и производственных помещений, магазинов, строительных объектов, складов, квартир и коттеджей.

ЧОП создано в 1997 году.

Руководитель — Нигматуллин Ринат Фаридович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул.Гоголя 1/35
  • Телефон: (843) 537-84-98
  • Email: info@kennard.ru
  • Сайт: http://kennard.ru/

Дата последнего обновления: 15.10.2020

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