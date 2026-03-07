УНИКС готовится к важному матчу с «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС, занимающий второе место в турнирной таблице с результатом 25 побед и три поражения, готовится к возобновлению сезона. В субботу, 7 марта, команда примет на домашней арене «Баскет-холл» петербургский «Зенит», который располагается на третьей строчке с показателем 19 побед в 28 матчах.

Матч станет особенно интересным на фоне серьезных изменений в составе и тренерском штабе «Зенита». В начале года команду покинул македонский защитник Нено Димитриевич, которого заменил американский игрок Ксавьер Мун. В феврале состав «Зенита» также покинули два американских баскетболиста — Ноа Вонле и Ливай Рэндольф. При этом клуб подписал контракты с бельгийским центровым Исмаэлем Бако и американским защитником Джонни Джузэнгом, хотя эти игроки пока не заявлены для участия в турнире.

Ключевым событием для петербургского клуба стала смена главного тренера. После двух поражений подряд руководство приняло решение об отставке Александера Секулича. Его место занял 55-летний специалист из Черногории Деян Радоньич.



Напомним, что баскетболисты УНИКСа Алексей Швед и Андрей Лопатин вернулись в Казань. Ранее супруга баскетболиста Анастасия сообщала, что семья не могла вылететь из Дубая с 1 марта. По ее словам, вещи были собраны заранее, и семья ожидала возвращения.

Наталья Жирнова