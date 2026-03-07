«Рубин» выступил с заявлением о возможном переносе матча с «Краснодаром»

Итоговое решение о проведении матча в Казани примут делегат и главный судья за час до начала игры

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» выступил с официальным заявлением на тему возможного переноса домашней игры с «Краснодаром». Матч в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) должен пройти в Казани 8 марта и начаться в 17:00 по московскому времени.

Итоговое решение о проведении поединка в столице Татарстана примут делегат и главный судья встречи за час до начала — в 16:00 мск. Также рассматривались варианты переноса матча на 7 марта или на более раннее время 8 марта.

— «Рубин» находится на связи с представителями Российской премьер-лиги, но каких-либо требований о переносе даты матча в адрес нашего клуба не поступало. При этом рассматривались варианты переноса начала игры на более раннее время либо переноса на 7 марта. Решение о проведении встречи завтра за час до начала матча после замера температуры примет делегат и главный арбитр встречи совместно с клубами, — говорится в заявлении «Рубина».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее появилась информация, что «Краснодар» просит перенести игру в Казани из-за погодных условий. В день матча в столице Татарстана прогнозируют понижение температуры до -20 градусов.

Зульфат Шафигуллин