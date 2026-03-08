РПЛ провела замеры температуры в Казани перед матчем «Рубин» — «Краснодар»

Контрольные результаты будут известны за час до игры

Российская премьер‑лига провела температурные замеры в преддверии матча «Рубин» — «Краснодар»: за два часа до начала встречи столбик термометра в Казани показал от 11 до 12 градусов мороза. Контрольный замер температуры запланирован на 16:00 — ровно за час до стартового свистка.

Организаторы матча приняли меры для обеспечения комфорта зрителей на трибунах «Ак Барс Арены». По всей территории стадиона работают инфракрасные обогреватели, помогающие создать более благоприятные условия для болельщиков в морозную погоду. Кроме того, футбольный клуб организовал бесплатную раздачу дополнительных средств обогрева: каждый зритель может получить универсальную грелку для рук и мягкую пенополиэтиленовую сидушку для сидения на трибунах.

Ранее погодные условия стали препятствием еще на одном матче «Рубина»: на характер игры против махачкалинского «Динамо» повлиял сильнейший снегопад в Каспийске, заставивший тренеров уйти от изначальных установок. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова