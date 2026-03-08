«Рубин» объявил стартовый состав на игру против «Краснодара»

Это станет первым домашнем матчем казанцев в этом году

Фото: Артем Дергунов

«Рубин» объявил стартовый состав на игру против «Краснодара». Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасева прозвучит в 17:00 по московскому времени. Примечательно, что для казанцев это станет первым домашним матчем в этом году.

«Краснодар», выступающий в статусе лидера турнирной таблицы РПЛ, подходит к игре с 43 набранными очками. Казанский «Рубин» занимает девятую строчку, в активе команды 23 очка после 19 туров.

Стартовый состав «Рубина» выглядит следующим образом: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Сааведра, Грипши, Ходжа, Сиве.

Напомним, что РПЛ провела замеры температуры в Казани перед матчем «Рубин» — «Краснодар»: за два часа до начала встречи столбик термометра в Казани показал от 11 до 12 градусов мороза.

Наталья Жирнова