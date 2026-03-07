«Ак Барс» обыграл в Казани «Сибирь», трижды пропустив в меньшинстве

Казанская команда победила сибиряков дома впервые за девять последних игр в КХЛ

«Ак Барс» обыграл в Казани «Сибирь» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина трижды пропустила в меньшинстве.

В составе «Ак Барса» хет-трик оформил Александр Барабанов, дубль в активе Кирилла Семенова, еще одну шайбу забросил Алексей Пустозеров. У «Сибири» дважды забил Тейлор Бэк, один раз отличился Энди Андреофф.

В концовке встречи Илья Карпухин подрался с Энди Андреоффом, в результате чего хоккеист сибиряков упал на лед.

«Ак Барс» победил «Сибирь» в Казани впервые с 30 октября 2020 года, с тех пор казанцы не могли выиграть у соперника восемь домашних матчей подряд.

В нынешнем сезоне команды обменялись победами в четырех очных поединках — 2:2.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 10 марта в 19:30 мск с московским «Спартаком».

Зульфат Шафигуллин