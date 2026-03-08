Татарстанский лыжник Большунов забрал золото в гонке на 50 км на чемпионате России

Еще один представитель Татарстана — Сергей Ардашев — пришел пятым

Фото: Артем Дергунов

Татарстанский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске. Это его юбилейная победа в чемпионате — 30-е золото. Также эта золотая медаль стала четвертой на Сахалине. Он преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 52,5 секунды.

Серебряным призером стал Андрей Мельниченко с отставанием от лидера на 40,3 секунды. Бронзу завоевал Евгений Семяшкин — +41,2 секунды.

Еще один представитель Татарстана — Сергей Ардашев — пришел пятым. Его результат 2 часа 17 минут 39,9 секунды, что на 1 минуту 47,4 секунд больше Большунова. Ранее Ардашев победил в скиатлоне на 20 км.



Это заключительный забег чемпионата России-2026 по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске. Сборная Татарстана за время соревнований выиграла мужскую эстафету, командный спринт и смешанную эстафету.

Наталья Жирнова