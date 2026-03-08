Матч «Рубин» — «Краснодар» в Казани состоится, переноса не будет, несмотря на холод

Судья встречи Сергей Карасев вынес итоговый вердикт за час до начала игры

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный матч «Рубин» — «Краснодар» в Казани состоится в запланированное время. Итоговый вердикт за час до начала встречи вынес главный судья игры Сергей Карасев. Аппаратура показала на поле -12 градусов холода.

По регламенту Российской премьер-лиги (РПЛ), матч отменяется при температуре ниже -15 градусов. За час до начала встречи в Казани термометры показали -15 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Рубин» уже объявил состав на матч с «Краснодаром», в котором не оказалось Дардана Шабанхаджая и Мирлинда Даку.

Сегодня по прогнозу синоптиков в Татарстане с 18:00 по мск ожидается резкое похолодание до -32 градусов.

Зульфат Шафигуллин