«Рубин» в Казани обыграл чемпиона РПЛ «Краснодар», забив два мяча

Первая победа казанской команды под руководством Франка Артиги

«Рубин» обыграл в Казани «Краснодар» со счетом 2:1 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанская команда одержала первую победу под руководством испанца Франка Артиги.

В составе «Рубина» в первом тайме отличился Назми Грипши, после перерыва забил Константин Нижегородов. У «Краснодара» единственный мяч в активе Джона Кордобы в добавленное арбитром время.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» победил «Краснодар» в чемпионате РПЛ впервые с июля 2020 года.

В активе команды Артиги после победы стало 26 очков. Казанцы поднялись на промежуточное седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» продолжает лидировать, оставшись с 43 очками. Столько же баллов может набрать «Локомотив», если в 20-м туре обыграет «Ахмат».

«Рубин» (Казань) — «Краснодар» — 2:1 (1:0, 1:1)

Голы:

1:0 — 24, Грипши (Сиве);

2:0 — 72, Нижегородов (Грипши);

2:1 — 91, Кордоба (Боселли)

Зульфат Шафигуллин