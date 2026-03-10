УНИКС разгромил МБА-МАИ: Бингэм реабилитировался после критики Перасовича

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС одержал выездную победу над столичным МБА-МАИ в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась доминированием гостей со счетом 56:89 (11:17, 16:26, 19:22, 10:24). Для подопечных Велимира Перасовича этот успех стал уже 26-м в сезоне при четырех поражениях, в то время как москвичи зафиксировали свой 17-й проигрыш.

Эта игра стала четвертой очной встречей команд в текущем регулярном чемпионате, и казанский клуб не оставил сопернику шансов, забрав все четыре победы в серии.

Особое внимание в матче было приковано к Маркусу Бингэму. После недавнего поражения от «Зенита» — игры, которую Велимир Перасович назвал худшей в сезоне для Бингэма, — центровой сумел реабилитироваться перед тренерским штабом и болельщиками. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 19 очков и совершив 7 подборов. Весомый вклад в победу также внесли Джален Рейнольдс (16 очков и 4 передачи), Алексей Швед (13 очков и 5 подборов) и Дишон Пьер (10 очков и 5 подборов).

В составе МБА-МАИ лидером по результативности стал Сергей Балашов, на счету которого 11 очков.

Следующий матч УНИКС проведет в родных стенах. В Казани команду ждет противостояние с ЦСКА. Встреча состоится 15 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Рената Валеева