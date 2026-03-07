«Зенит» обыграл УНИКС в Казани: седьмая победа подряд при Радоньиче

В воскресенье, 15 марта, казанцы вернутся на домашний паркет и сыграют с действующим чемпионом Лиги ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС потерпел поражение в первом матче после паузы ФИБА: на домашней площадке команда уступила петербургскому «Зениту» со счетом 75:82.

Эта победа стала седьмой подряд для «Зенита» под руководством нового главного тренера Деяна Радоньича. Примечательно, что казанцы не смогли добиться успеха даже с возвращением Дишона Пьера и при отсутствии в составе «Зенита» Исмаэля Бако.



Лучшие игроки матча:

УНИКС: Джален Рейнольдс (20 очков и 11 подборов), Тай Брюэр (15 очков), Дмитрий Кулагин (14 очков), Пэрис Ли (11 очков);

«Зенит»: Андре Роберсон (21 очко и 7 подборов), Трент Фрейзер (17 очков и 5 передач), Кавьер Мун (16 очков и 5 передач).

Следующую игру УНИКС проведет на выезде против московской МБА-МАИ. Стартовый свисток прозвучит 10 марта в 19:00 мск. В воскресенье, 15 марта, казанцы вернутся на домашний паркет и сыграют с действующим чемпионом Лиги ЦСКА. Начало матча в 18:00 мск.

Рената Валеева