«Зенит» обыграл УНИКС в Казани: седьмая победа подряд при Радоньиче
В воскресенье, 15 марта, казанцы вернутся на домашний паркет и сыграют с действующим чемпионом Лиги ЦСКА
Казанский УНИКС потерпел поражение в первом матче после паузы ФИБА: на домашней площадке команда уступила петербургскому «Зениту» со счетом 75:82.
Эта победа стала седьмой подряд для «Зенита» под руководством нового главного тренера Деяна Радоньича. Примечательно, что казанцы не смогли добиться успеха даже с возвращением Дишона Пьера и при отсутствии в составе «Зенита» Исмаэля Бако.
Лучшие игроки матча:
- УНИКС: Джален Рейнольдс (20 очков и 11 подборов), Тай Брюэр (15 очков), Дмитрий Кулагин (14 очков), Пэрис Ли (11 очков);
- «Зенит»: Андре Роберсон (21 очко и 7 подборов), Трент Фрейзер (17 очков и 5 передач), Кавьер Мун (16 очков и 5 передач).
Следующую игру УНИКС проведет на выезде против московской МБА-МАИ. Стартовый свисток прозвучит 10 марта в 19:00 мск. В воскресенье, 15 марта, казанцы вернутся на домашний паркет и сыграют с действующим чемпионом Лиги ЦСКА. Начало матча в 18:00 мск.
