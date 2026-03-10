Егор Демин пропустит остаток сезона НБА из‑за травмы стопы

Поскольку «Бруклин Нетс» уже утратил шансы на попадание в плей‑офф, клуб принял решение не подвергать риску здоровье игрока

Российский баскетболист Егор Демин не вернется на площадку в текущем сезоне НБА. Команда «Бруклин Нетс» официально подтвердила, что спортсмен пропустит оставшуюся часть сезона из‑за подошвенного фасциита левой стопы. По данным CBS Sports, защитник боролся с этой травмой на протяжении всего сезона.

Поскольку «Бруклин Нетс» уже утратил шансы на попадание в плей‑офф, клуб принял решение не подвергать риску здоровье игрока, выбранного под 8‑м номером на последнем драфте, и дать ему время на полноценное восстановление.

В дебютном сезоне он принял участие в 52 матчах, в среднем проводя на площадке 25,1 минуты за игру. Статистика россиянина впечатляет: в среднем за матч он набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи.

Особенно стоит отметить его эффективность в дальних бросках: из 322 попыток из‑за трехочковой линии Демин реализовал 124, что соответствует проценту точности 38,5%. Более того, из 52 матчей он выходил в стартовом составе в 45 случаях.



Рената Валеева