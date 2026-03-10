Стали известны возможные сроки возвращения Билялова в состав «Ак Барса»

Вратарь продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче с «Трактором» в начале марта

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о сроках возвращения вратаря Тимура Билялова в состав команды. Голкипер продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в начале марта в игре с «Трактором» (1:0).

— Форсировать восстановление, конечно, не будем. Тимур сегодня вышел на лед без формы, попробовал покататься. Завтра, возможно, будет на льду в форме. Будем внимательно подходить к его восстановлению, — сказал Гатиятулин.

Билялов в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 44 матча за «Ак Барс». В его активе три игры «на ноль» в текущем розыгрыше чемпионата. После его травмы в составе казанцев основным вратарем выступает Максим Арефьев.

До конца регулярного чемпионата-2025/26 казанскому «Ак Барсу» осталось провести четыре матча.

Зульфат Шафигуллин