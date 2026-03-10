Новости спорта

23:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

21:21, 10.03.2026

Это произошло после ничьей в основное время в матче с «Трактором»

«Нефтехимик» вышел в плей-офф Кубка Гагарина
Фото: взято с сайта hcnh.ru

«Нефтехимик» вышел в плей-офф Кубка Гагарина после ничьей в основное время в матче с «Трактором» — 1:1. Для того, чтобы войти в список команд Восточной конференции, которые поборются за кубок, нижнекамцам необходимо было заработать в игре против «Трактора» хотя бы одно очко.

UPD: команда Нижнекамска выиграла в овертайме челябинцев со счетом 1:2.

По итогу «Нефтехимик» набрал 66 очков в чемпионате. Команда занимает промежуточное 7-е место в Восточной конференции. В плей-офф от каждой конференции выходят по восемь команд. Ранее в плей-офф вышла и казанская команда Татарстана — «Ак Барс».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также