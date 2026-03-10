«Нефтехимик» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Это произошло после ничьей в основное время в матче с «Трактором»

«Нефтехимик» вышел в плей-офф Кубка Гагарина после ничьей в основное время в матче с «Трактором» — 1:1. Для того, чтобы войти в список команд Восточной конференции, которые поборются за кубок, нижнекамцам необходимо было заработать в игре против «Трактора» хотя бы одно очко.

UPD: команда Нижнекамска выиграла в овертайме челябинцев со счетом 1:2.



По итогу «Нефтехимик» набрал 66 очков в чемпионате. Команда занимает промежуточное 7-е место в Восточной конференции. В плей-офф от каждой конференции выходят по восемь команд. Ранее в плей-офф вышла и казанская команда Татарстана — «Ак Барс».

Наталья Жирнова