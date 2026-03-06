Спортшкола «Сабантуй» в Сабинском районе закупит патроны на 9,5 млн рублей

В госзакупке указаны три вида пуль для разных спортивных дисциплин

Фото: Динар Фатыхов

Спортшкола «Сабантуй» в Сабинском районе Татарстана закупит 174 тысячи патронов для разных видов спортивных дисциплин. Такие данные указаны на сайте госзакупок.

Известно, что 120 тысяч пуль двух видов — JET Trap и Igla-Champion — понадобятся для дисциплины «трап», еще 54 тысячи JET Skeet — для «скита». Самыми дорогими из видов патрон для спортшколы станут Igla-Champion» — 3,6 млн рублей за 68,5 тысячи единиц

Всего на закупку «Сабантуй» потратит 9,47 млн государственных денег. В документации не заявлена дата поставки.

Наталья Жирнова