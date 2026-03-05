Татарстанский лыжник Коростелев взял серебро ЧМ среди молодежи
Победителем масс-старта на 20 км стал немец Элиас Кек
5 марта татарстанский лыжник Савелий Коростелев завоевал серебряную медаль в масс-старте на 20 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Лиллехаммере.
Победителем гонки стал немец Элиас Кек.
Коростелев уступил сопернику 0,3 секунды. Исход соревнований определился на фотофинише.
Ранее «Реальное время» писало, что лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне.
