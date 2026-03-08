РФС: Пенальти в матче «Динамо» — «Рубин» признан обоснованным

В ходе игрового эпизода игрок «Рубина» Велдин Ходжа подставил подножку сопернику, который двигался к мячу

Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержала решение арбитра Ивана Абросимова, обслуживавшего матч 19‑го тура «Мир РПЛ» между «Динамо» (Махачкала) и «Рубином» (Казань) со счетом 2:1, — комиссия признала верным назначение пенальти в ворота казанской команды. Соответствующее заключение опубликовано на сайте футбольного союза.

Спорный эпизод возник на 22‑й минуте встречи. Футбольный клуб «Рубин» обратился в ЭСК с просьбой проверить решение судьи после того, как тот, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR), назначил пенальти в пользу «Динамо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам рассмотрения комиссия большинством голосов подтвердила корректность решения судьи. В мотивировочной части указано, что игрок «Рубина» Велдин Ходжа допустил неосторожный фол против футболиста «Динамо» Хуссема Мрезига. В ходе игрового эпизода Ходжа подставил подножку сопернику, который двигался к мячу. Этот контакт помешал игроку махачкалинского клуба продолжить движение к игровому снаряду, что и послужило основанием для назначения одиннадцатиметрового удара.

Решающими для итогового результата того матча стали два точных удара с пенальти в исполнении хозяев. На характер самой игры повлиял сильнейший снегопад, заставивший тренеров уйти от изначальных установок. В чем рулевой соперников Вадим Евсеев переиграл Артигу и почему поражение от «Динамо» может стать судьбоносным — читайте в репортаже «Реального времени» из Каспийска.

Наталья Жирнова