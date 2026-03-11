Макаров подтвердил, что вел переговоры с «Рубином» до отъезда в Турцию

Экс-полузащитник «Динамо» мог вернуться в казанский клуб зимой, но отложил вариант до лета

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров зимой вел переговоры с казанским «Рубином» до отъезда в Турцию. Об этом футболист заявил в интервью проекту «Футбольный rehab».

По словам Макарова, стороны могут вернуться к переговорам в летнее трансферное окно.

— Было много вариантов с Россией. Мне звонили из «Крыльев Советов». Был вариант с Китаем. И был очень интересный вариант с «Рубином», мы вели переговоры неделю, может, даже больше, пару недель. Это был очень интересный вариант и для меня, и для них. Я очень хотел вернуться. Но, к сожалению, в этой жизни есть некие моменты, которые… Мне надо было закрыть обязательства финансовые перед нашим государством, и мы чуть-чуть не сошлись по финансам, поэтому отложили диалог до лета, — сказал Макаров.

Футболист подчеркнул, что для него был важен финансовый фактор при принятии решения в зимнее трансферное окно.

Ранее зимой появлялись разговоры о возможном возвращении Макарова в «Рубин». Футболист выступал за казанскую команду с 2020 по 2021 году, откуда перешел в московское «Динамо». Столичный клуб продал полузащитника в турецкий «Кайсериспор» в конце января 2026 года.

Зульфат Шафигуллин