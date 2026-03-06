Карасев назначен главным судьей матча «Рубин» — «Краснодар»

Игра пройдет 8 марта в Казани и начнется в 17:00, решение о проведении встречи судья примет за час до стартового свистка

Фото: Динар Фатыхов

Главным арбитром матча между «Рубином» и «Краснодаром» назначен Сергей Карасев. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Помощниками судьи будут работать Алексей Лунев и Алексей Ермилов. Резервным арбитром назначен Антон Анопа.

За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Кирилл Левников, его ассистентом (AVAR) станет Роман Сафьян. Инспектором встречи назначен Александр Гончар.

Матч пройдет в Казани 8 марта и начнется в 17:00. Согласно регламенту, окончательное решение о проведении игры главный судья принимает за час до стартового свистка.

Ранее сообщалось, что в день матча в Казани ожидаются морозы.

Ранее главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ариана Ранцева