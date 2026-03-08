Татарстанский лыжник Савелий Коростелев взял бронзу на Кубке мира
Спортсмен выступил в гонке на 10 км с раздельного старта классическим стилем и преодолел дистанцию за 23 минуты 56,5 секунды
Татарстанский лыжник Савелий Коростелев завоевал бронзовую медаль на девятом этапе Кубка мира, который проходит в финском городе Лахти. Спортсмен выступил в гонке на 10 км с раздельного старта классическим стилем и преодолел дистанцию за 23 минуты 56,5 секунды, уступив победителю 33,9 секунды. Эта награда стала первой медалью российского спортсмена на текущем Кубке мира.
Победу в состязании одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который финишировал с результатом 23 минуты 22,6 секунды. Второе место занял Мартин Нюэнгет, отставший от лидера на 22,1 секунды.
В женской гонке Дарья Непряева, которая также представляет республику, заняла 4-е место.
Ранее другой татарстанский лыжник Александр Большунов стал тридцатикратным победителем чемпионата России.
