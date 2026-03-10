Глава РПЛ — о матче «Рубин» — «Краснодар» в мороз: «К сожалению, такие матчи будут»

По словам Александра Алаева, перед матчем состоялся рабочий диалог с руководством обоих клубов: все понимали, что погодные условия пограничные

Александр Алаев в беседе с «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию вокруг матча «Рубин» — «Краснодар», который прошел в Казани в мороз 8 марта. Он подчеркнул, что переносить игру исключительно на основании прогноза погоды не совсем правильно.

По словам Алаева, перед матчем состоялся рабочий диалог с руководством обоих клубов: все понимали, что погодные условия пограничные. В регламенте закреплено ограничение по температуре — до 15°C. Перед игрой участники процесса измерили температуру и оценили прогноз: он оставался одинаковым на все время тура, поэтому сдвиг матча на день вперед или назад не имел смысла.

— Переносить игру по прогнозу погоды не совсем правильно. Да, погода холодная, да, в Махачкале перед этим был снегопад. Но мы живем в такой стране, где такие матчи неизбежны. Тогда будем переносить каждый тур какую‑то игру. Мы не можем играть с апреля по ноябрь, потому что мы северная страна. К сожалению, такие матчи будут, — заявил Алаев.

В качестве примера Алаев упомянул матч «Сочи» — «Спартак», который тоже предлагали перенести. В итоге все запланированные игры состоялись, турнирная таблица осталась сбалансированной, а главное — обошлось без травм.

Ранее полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов заявил, что «мороз не был преимуществом «Рубина» против «Краснодара».



Наталья Жирнова