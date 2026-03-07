Гатиятулин отреагировал на победу «Ак Барса» над «Сибирью» в Казани

Тренер казанской команды остался доволен итоговым результатом встречи

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на победу над «Сибирью» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда вела со счетом 2:0, затем гости его сравняли, но казанцы смогли довести дело до победного результата.

— Продолжаем готовиться к плей-офф, сегодня был полезный матч в плане преодоления плотной обороны. Много хороших отрезков, при игре «5 на 5» здорово взаимодействовали. Хорошая командная победа. «Сибирь» сравняла во втором периоде? Важно то, как мы реагируем на такое. И даже в проигранных матчах мы реагировали хорошо — забивали, возвращались в игру. Есть моменты, над которыми нужно работать, и до плей-офф мы над ними работаем, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» со счетом 6:3, хет-триком в составе казанцев отметился Александр Барабанов. Казанская команда победила сибиряков в Казани впервые с октября 2020 года. За это время «барсы» проиграли восемь очных поединков «Сибири» дома.

После победы «Ак Барс» остался на третьем месте Восточной конференции с 86 очками. До конца регулярного чемпионата команде Гатиятулина осталось провести пять матчей.

Зульфат Шафигуллин