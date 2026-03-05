Посещаемость лыжных трасс Казани выросла на треть

Интернет-трафик профильных сайтов увеличился на 16%

Жители Казани стали чаще выходить на лыжные трассы. Об этом свидетельствует рост числа посетителей городских локаций и активность пользователей сервисов проката, сообщил «Реальному времени» МегаФон по итогам своего исследования.

По сравнению с февралем прошлого года посещаемость трасс увеличилась на треть. Интернет-трафик на профильных сайтах вырос на 16%, приводит данные МегаФон.

Согласно анализу, проводить время на лыжне в столице Татарстана предпочитают не только местные жители, но и туристы. Чаще других инфраструктуру города используют москвичи: каждый четвертый гость на трассах — из столицы. Второе место занимают жители Башкортостана с долей 14% турпотока. В пятерку также входят представители Нижегородской, Ульяновской и Самарской областей.

Самыми востребованными днями остаются выходные. В субботу концентрация абонентов на трассах увеличивается на 25% по сравнению с буднями. Наибольшее число лыжников фиксируется в 12:00.

В текущем году январь стал самым популярным месяцем для лыжных прогулок. При этом, исходя из статистики прошлого года, пик посещаемости может прийтись на март.

Ариана Ранцева