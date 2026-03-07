«Краснодар» просит перенести матч в Казани из-за холода, «Рубин» — против

Источники утверждают, что краснодарский клуб не хочет лететь в столицу Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

«Краснодар» настаивает на переносе матча против «Рубина», который состоится 7 марта в Казани, из-за холода. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, «Краснодар» обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой перенести игру в Казани на другую дату. В день игры в столице Татарстана ожидается до -20 градусов мороза. По регламенту, если температура воздуха опускается ниже 15 градусов, то матч переносится.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В «Краснодаре» не хотят лететь в Казань и заранее обратились в лигу с просьбой перенести встречу. В пресс-службе краснодарского клуба отказались подтвердить или опровергнуть информацию о переносе.

В казанском «Рубине» выступают против переноса матча с «Краснодаром».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между «Рубином» и «Краснодаром» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) должен состояться в Казани 7 марта в 17.00 по московскому времени. Краснодарская команда на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата, казанцы идут девятыми.



Зульфат Шафигуллин