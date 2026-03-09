Гимн России прозвучал на Паралимпийских играх впервые за 12 лет

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.



Как сообщает РИА «Новости Спорт», спортсменка финишировала с результатом 1 минута 15,6 секунды. Ворончихина выступает в категории LW 6/8-2, которая объединяет атлетов с поражением одной верхней конечности. Данная победа стала первой золотой наградой для российской делегации на текущих Играх.



Ранее в активе сборной уже значились две бронзовые медали, одну из которых также обеспечила Ворончихина по итогам соревнований в скоростном спуске.

На текущих стартах в Италии, которые проходят с 6 по 15 марта, национальная команда вновь представлена под своим государственным флагом. 7 марта российская делегация в составе шести спортсменов приняла участие в параде на церемонии открытия Игр, прошедшей на исторической арене в Вероне.



Рената Валеева