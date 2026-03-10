Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стартовали в плей-офф с победы в Казани

Обыграли в первом матче серии команду «Тулица» со счетом 3:1

Фото: Динар Фатыхов

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стартовали в плей-офф чемпионата России с победы над «Тулицей» со счетом 3:1 в Казани. Команда Зорана Терзича повела в серии со счетом 1:0.

Казанские волейболистки проиграли стартовый сет — 16:25. Однако затем «Динамо-Ак Барс» взяло три партии подряд: 25:16, 25:20 и 25:20.

В четвертом сете волейболистка казанской команды Екатерина Гатина получила серьезную травму. Пострадавшую с площадки вынесли врач и партнерши по команде.

Ответная встреча пройдет 13 марта в Туле. В случае победы «Динамо-Ак Барс» досрочно выйдет в полуфинал плей-офф.

Напомним, команда Зорана Терзича в прошлом розыгрыше турнира дошла до финала, где проиграла калининградскому «Локомотиву». В нынешнем сезоне «Динамо-Ак Барс» победило в регулярном чемпионате.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Тулица» (Тула) — 3:1 (16:25, 25:16, 25:20, 25:20).

Зульфат Шафигуллин