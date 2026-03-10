Новости спорта

Сегодня УНИКС встретится с МБА‑МАИ в Москве: казанцы будут реабилитироваться после «Зенита»

09:20, 10.03.2026

В минувшую субботу казанская команда потерпела поражение от действующего вице‑чемпиона Единой лиги ВТБ

Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Сегодня, 10 марта, УНИКС (25‑4) сыграет против московской команды МБА‑МАИ (14‑16) на паркете столичного «Баскет‑холла».

УНИКС занимает вторую строчку турнирной таблицы. В минувшую субботу казанская команда потерпела поражение от действующего вице‑чемпиона Единой лиги ВТБ — «Зенита» — со счетом 75:82.

МБА‑МАИ, замыкающая шестерку лучших команд, проводит весьма удачный сезон. После последней личной встречи с УНИКСом москвичи одержали четыре победы в девяти матчах. Среди ярких результатов — разгром «Самары» с двукратным преимуществом (102:51), а также две победы над «Бетсити Парма»: 79:73 и 78:66.

предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

В текущем розыгрыше УНИКС уже трижды обыграл МБА‑МАИ:

  1. 16 декабря — победа со счетом 83:66;
  2. 24 декабря — успех со счетом 90:84, во многом обеспеченный игрой Дмитрия Кулагина. Баскетболист повторил личный рекорд результативности в турнире, набрав 27 очков;
  3. 18 января — победа в первом домашнем матче нового года (82:71), которая позволила УНИКСу продлить победную серию до девяти матчей.

Матч начнется в 19:00 мск. Посмотреть трансляцию можно на «VK Видео» и официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Рената Валеева

