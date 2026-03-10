Сегодня УНИКС встретится с МБА‑МАИ в Москве: казанцы будут реабилитироваться после «Зенита»

В минувшую субботу казанская команда потерпела поражение от действующего вице‑чемпиона Единой лиги ВТБ

Сегодня, 10 марта, УНИКС (25‑4) сыграет против московской команды МБА‑МАИ (14‑16) на паркете столичного «Баскет‑холла».

УНИКС занимает вторую строчку турнирной таблицы. В минувшую субботу казанская команда потерпела поражение от действующего вице‑чемпиона Единой лиги ВТБ — «Зенита» — со счетом 75:82.

МБА‑МАИ, замыкающая шестерку лучших команд, проводит весьма удачный сезон. После последней личной встречи с УНИКСом москвичи одержали четыре победы в девяти матчах. Среди ярких результатов — разгром «Самары» с двукратным преимуществом (102:51), а также две победы над «Бетсити Парма»: 79:73 и 78:66.

В текущем розыгрыше УНИКС уже трижды обыграл МБА‑МАИ:

16 декабря — победа со счетом 83:66; 24 декабря — успех со счетом 90:84, во многом обеспеченный игрой Дмитрия Кулагина. Баскетболист повторил личный рекорд результативности в турнире, набрав 27 очков; 18 января — победа в первом домашнем матче нового года (82:71), которая позволила УНИКСу продлить победную серию до девяти матчей.

Матч начнется в 19:00 мск. Посмотреть трансляцию можно на «VK Видео» и официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Рената Валеева